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من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 10 يوليو 2023, 12:44 مساء
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
صورة تعبيرية. (الإنترنت)
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يكشف خبير التغذية البريطاني تيم سبيكتور حيلة جديدة لإنقاص الوزن الزائد من دون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية أو ممارسة التمارين الرياضية القاسية.

وقال، في حديث لجريدة «صن» البريطانية، إن الأمر يعتمد على تغيير مواعيد تناول الطعام خلال اليوم، مع اختيار الأطعمة المناسبة للأنشطة اليومية التي نقوم بها، وذلك لتعظيم الاستفادة من الحمية الغذائية اليومية.

«الأكل المقيد بالوقت»
ويطرح سبيكتور، المؤسس المشارك في تطبيق «ZOE» فكرة «الأكل المقيد بالوقت»، وهو جزء من فكرة الصيام المتقطع، التي تقوم على تناول الطعام في فترة محددة من اليوم، والانقطاع خلال باقي اليوم.

وقال: «لا يتعين عليك تغيير نوعية الطعام. عليك فقط تغيير الأوقات التي تتناول فيها طعامك»، مشيرا إلى أنه من الأفضل تقسيم اليوم إلى جزءين، وتحرص على تناول الطعام خلال عشر ساعات فقط، والامتناع عن الأكل خلال 14 ساعة الباقية، وتناول المشروبات الطبيعية والمياه عوضا عن ذلك.

وأضاف: «الشعب البريطاني على وجه الخصوص يأكل على فترات طويلة في اليوم، ويلجأ إلى المقبلات غير الصحية عادة بين الوجبات، وتلك العادة ترفع مستويات السكر في الدم، كما تسبب اضطراب عملية التمثيل الغذائي، وتؤثر كذلك على جودة النوم وعلى ميكروبيوم المعدة».

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ولهذا يرى خبير التغذية أن تناول الطعام خلال عشر ساعات فقط من النهار وسيلة مفيدة لخسارة الوزن بشكل سريع وصحي، دون الشعور بالجوع الشديد أو الإرهاق على مدار اليوم.

وأشار إلى دراسة بريطانية حديثة شملت 100 ألف مشارك، وجدت أن تناول الطعام خلال فترة عشر ساعات فقط يوميا يحسن المزاج، ويمنح شعور عام بالرضى، كما يحسن جودة النوم، ويرفع مستويات الطاقة خلال اليوم.

الأمر المميز في هذه الخطة، حسب سبيكتور، هو أنك تختار التوقيت الذي تفضل أن تبدأ به، حسب جدولك اليومي المعتاد، دون التقيد بنظام صارم أو حرمان الجسم من أي عناصر غذائية مفيدة.

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