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منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 10 يوليو 2023, 09:43 صباحا
منها التوتر.. أسباب تمنعك من فقدان الوزن
ميزان لقياس الوزن. (أرشيفية: الإنترنت)
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تؤكد الأبحاث التي تجريها منظمة الصحة العالمية أن الوزن يؤثر بشكل مباشر وقوي على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، سواء كنت تحاول إنقاص أو كسب مزيد من الوزن.

كما أن الوزن المفرط والسمنة مرتبطان بعدد متزايد من الوفيات حول العالم، مقارنة بالوفيات التي يسببها الوزن المنخفض، كما نقلت جريدة «صن» البريطانية.

وفيما يحاول الجميع الوصول إلى الوزن المثالي عن طريق الحمية الغذائية أو الرياضة أو حتى الأدوية، فإن هناك بعض العوامل والأسباب التي تمنع تحقيق هذا الهدف.

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أسباب تمنعك من فقدان الوزن
أول تلك الأسباب هي الصورة السلبية التي قد تملكها عن جسدك. فهناك فارق كبير بين الرغبة في إنقاص الوزن للحصول على حياة صحية، وبين الرغبة في إنقاص الوزن بسبب الصورة السيئة التي تملكها عن شكل جسدك.

وهنا يقول خبير التغذية جيف سبيرز: «إذا كان لديك صورة سيئة للغاية عن جسدك فإن ذلك سيعيق بالتأكيد رحلتك لخسارة الوزن بشكل صحي وناجح، لأن الأفكار السلبية تمنعك من تحقيق التوازن الصحي المطلوب مع الطعام».

السبب الثاني هو الاكتئاب. هناك كم هائل من الأبحاث والدراسات التي تربط الإصابة بالاكتئاب وزيادة الوزن، بل وجدت بعض الدراسات أن أصحاب الأوزان الصحية يمرون بفترة من تقلب الوزن بالتزامن مع المرور بفترات الاكتئاب.

ويقول سبيرز: «حينما تشعر بالاكتئاب تشعر بأن لا تستحق، وهذا يدفعك إلى سلوكيات تتخلى فيها عن العادات الصحية التي اعتدت عليها، واللجوء إلى خيارات غير صحية بالأكل، ما يعني زيادة في الوزن».

وهناك أيضا التوتر أحد الأسباب الشائعة لفشل رحلتك في خسارة الوزن. فالتوتر له تأثير كبير على الصحة العقلية والنفسية، كما أنه يغير التوازن الكيميائي في المخ، وقد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية مثل الاكتئاب والأرق وفقدان الثقة في النفس.

وهذا التغير في التوازن الكيميائي بالمخ يسبب الالتهابات بالجسم بشكل عام، ويمنعنا من اتخاذ قرارات منطقية فيما يتعلق بالأكل الصحي، خصوصا لمن يعاني بالفعل من زيادة في الوزن.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يتراوح بين ست إلى ثمان ساعات يوميا كذلك من أسباب زيادة الوزن؛ فالشعور بالتعب والإرهاق يجعل الجسم أقل كفاءة فيما يتعلق بعملية التمثيل الغذائي، ويدفعك إلى الخيارات غير الصحية.

وحينما تشعر بالتعب والإرهاق، ترتفع شهية الجسم للسكريات والنشويات مرتفعة السعرات الحرارية. كما أن الإرهاق يمنعك من أداء التمارين الرياضية.

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