أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يؤكد خبراء التغذية باستمرار أهمية التنوع في الحمية الغذائية، وضرورة أن تحتوي على ألياف وفيتامينات ودهون صحية وبروتينات نباتية، وذلك لتحسين عملية الهضم، ومنح الإحساس بالشبع، وتغذية الجسم بالعناصر التي يحتاجها يوميا.

وتوضح التوصيات الطبية الأخيرة، التي نشرتها مجلة «Nutrients»، أن الجسم يحتاج 0.8 جرام بروتين يوميا لكل كجم من وزن الجسم، وتزداد تلك الحاجة مع زيادة النشاط اليومي للجسم، حسب موقع «EAtThis».

أهمية البروتين

الحصول على كمية كافية من البروتين يوميا من العناصر الضرورية في الحمية الغذائية، لأن البروتين يلعب دورا حيويا في عديد الوظائف الفسيولوجية مثل بناء الأنسجة وإصلاحها، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات، ودعم نظام المناعة.

كما أن تناول البروتين الكافي مهم بشكل خاص للنباتيين، لأنهم يزيلون أو يحدون من مصادر البروتين الحيواني التي تكون عادةً بروتينات كاملة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

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مصادر البروتين النباتي

من أهم مصادر البروتين النباتي العدس، إذ يتكون من 49% من البروتينات. كما أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات الصحة.

ويعد الحمص كذلك من المصادر النباتية الغنية بالبروتين، حيث يتكّون من 41% بروتين. كما أنه غني بالألياف التي تُحسن عملية الهضم، ويمنح إحساسا بالشبع لمدة طويلة.

حبوب الكينوا كذلك من مصادر البروتين المهمة، وهي خالية من الغلوتين، وغنية بالأحماض الأمينية والحديد والماغنسيوم والألياف، مما يجعلها إضافة ممتازة لوجباتك اليومية.

أيضا الزبادي اليوناني من مصادر البروتين الغنية، فهو يحتوي على 20% بروتين، وكالسيون وفيتامين بي 12، وخمائر تُحسن من عملية الهضم، ويمنح العظام الفوائد نفسها الموجودة في اللبن.

هناك أيضا التوفو، وهو أحد منتجات فول الصويا، ويحتوي على 34% بروتين، وهو قليل السرعات وخال من الكوليسترول، ويحتوي على معادن أساسية مثل الحديد والكالسيوم.

ويوصى خبراء التغذية كذلك بجعل اللوز أحد المكونات الرئيسية للحمية الغذائية اليومية، لأنه يحتوي على 42% بروتين، وغني بالدهون الصحية والفيتامينات والألياف والماغنسيوم.