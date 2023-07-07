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كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 12:13 مساء
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه. (أرشيفية: الإنترنت)
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حقن سكين بوستر «Skin Booster» للبشرة غزت عالم التجميل في الفترة الأخيرة، وتعرف باسم حقن النضارة التي تعزز من إنتاج الكولاجين ونمو خلايا جديدة لتبدو البشرة بمظهر حيوي ونضر، كما تعمل على تخفيف بعض مشاكل وعيوب الوجه مثل التجاعيد الخفيفة وجفاف الجلد، كذلك تجعل الجلد بملمس ناعم مما يعطي إطلالة رائعة للبشرة، لذلك نقدم إليك كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» في عالم التجميل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

ما هي حقن «Skin Booster»؟
حقن «سكن بوستر» وتسمى كذلك بحقن النضارة في عالم التجميل، هي عبارة عن حقن «فيلر» يُستخدم فيها منتج الـ«Light Vital» أو «Restylane Vital» أو حقن «الفولايت» حيث تحتوي هذه المنتجات على «حمض الهيالويورونيك»، وما يميز هذه الحقن بأنها تأتي بخاصية عدم التعبئة باستثناء التجاعيد الخفيفة.

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فوائد حقن سكين بوستر للبشرة
- تعزز من تماسك الجلد وقوته لاحتواء هذه الحقن على مادة الـ«فيتال».
- تخفف من علامات التقدم في البشرة وتزيل الخطوط الرفيعة لتمنح الجلد مظهرا مشدودا و أكثر امتلاء.
- توفر للبشرة الترطيب العميق والكامل مع الليونة المطلوبة، لتبدو البشرة بإطلالة شبابية.
- تسهم في تحسين نوعية الجلد وتشد الترهلات بحال تواجدها.
- تحفز من إنتاج الكولاجين داخل البشرة فتحصل المرأة على بشرة نضرة وشابة.
- يتم استخدام هذه الحقن في الوجه والعنق واليدين وصولا إلى منطقة الأكتاف.
- يمكن استخدامها لكل امرأة تعاني من الإرهاق وملامح الذبول في بشرتها، إلى جانب ظهور مشاكل في جلدها مثل التجاعيد الخفيفة.
- بدءا من عمر الـ20 عاما وما فوق يمكن للمرأة البدء بهذا العلاج التجميلي.

كيفية استخدام حقن «Skin Booster»
- يجرى أخذ هذا العلاج في عيادة تجميلية موثوقة ومرخصة من وزارة الصحة في البلاد، وتعطى المريضة حقنة Skin Booster بعيار «12 أو 15 ملغ» مرة واحدة في الشهر على فترة 3 أشهر متتالية. تدوم نتيجة هذا العلاج بين تسعة أشهر إلى سنة.
- ليس لهذا العلاج أي آثار سلبية شرط اختيار طبيب تجميل مختص ويملك الشهادة والكفاءة في هذا الاختصاص تفاديا لحقن هذه التقنية في المكان الخاطئ من الوجه. تتطلب الجلسة 10 دقائق من الوقت مع الابتعاد بعدها عن تطبيق أي مستحضرات على البشرة لفترة 24 ساعة على الأقل وتفادي التعرض لأشعة الشمس مباشرة.

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