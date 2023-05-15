قناع العدس لتوحيد لون البشرة...

نقدم إليكِ قناع طبيعي من العدس والعسل يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويزيل خلايا البشرة الميتة، مما يسهم في توحيد وتفتيح لون البشرة، هذا إضافة إلى قدرته على التخفيف من حدة التصبغات الجلدية بمختلف أنواعها (البقع الداكنة، النمش، الكلف..).
العدس أيضا غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة للبشرة، كالمغنسيوم، والنحاس، والفوسفور، وفيتامين B1 وB9 المعروف بحمض الفوليك والتي تعمل على تنشيط خلايا البشرة، ما يضاعف من حيويتها. تعرفي معنا على محتويات الخلطة واحرصي على المداومة على تطبيقها وذلك وفقا لموقع «جمالك».
المكونات
ملعقتان كبيرتان من العدس.
القليل من الماء.
ملعقتان صغيرتان من العسل.
4 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المجفف.
ملعقتان صغيرتان من الحليب.
طريقة التطبيق
- في البداية، تطحن قشور البرتقال حتى تصبح مسحوقا.
وينقع العدس في الماء لمدة يوم كامل أو لليلة كاملة.
- يهرس العدس في الخلاط الكهربائي، ثم يمزج مع قشور البرتقال، والحليب والعسل حتى يصبح قوام الخليط كالعجينة.
- توزع على بشرة الوجه، ثم تترك لمدة ½ ساعة حتى تجف وتغسل البشرة بالماء الدافئ والغسول المناسب.
تعليقات