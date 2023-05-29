ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط

يناسب قناع الشوكولاتة والقرفة، صاحبة البشرة الدهنية، إذ يمتص زيوتها الزائدة وبالتالي يقلل من ظهور حب الشباب. يحتوي هذا الماسك على مكونات طبيعية مفعمة بمضادات الأكسدة التي تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب كما ترطب البشرة. طبقي هذا القناع الفعال على وجهكِ مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل.

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