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ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:43 مساء
ماسك الشوكولاتة والقرفة لنضارة البشرة الدهنية
قناع الشوكولاتة يعمل على امتصاص الدهون الزائدة في البشرة (الإنترنت)
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يناسب قناع الشوكولاتة والقرفة، صاحبة البشرة الدهنية، إذ يمتص زيوتها الزائدة وبالتالي يقلل من ظهور حب الشباب. يحتوي هذا الماسك على مكونات طبيعية مفعمة بمضادات الأكسدة التي تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب كما ترطب البشرة. طبقي هذا القناع الفعال على وجهكِ مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج وذلك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.
ملعقة صغيرة من القرفة.
ملعقة صغيرة من العسل.
مناديل بجوز الهند لإزالة المكياج

طريقة الإعداد والتطبيق
- امزجي المكونات الثلاثة في وعاء نظيف حتى تحصلين على عجينة ناعمة.
- أضيفي المزيد من العسل حتى تصبح العجينة لينة وطبقيه على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها جيدا.
 

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