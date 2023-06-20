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5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 20 يونيو 2023, 01:52 مساء
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
تحضير الطعام بشكل مسبق يساعد في خسارة الوزن. (الإنترنت)
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خسارة الوزن الزائد ليست بالأمر السهل، بل تحتاج إلى الوقت والتصميم، خصوصًا بعد تخطي سن الثلاثين عامًا نتيجة تغيرات عدة تطرأ على الجسم تؤثر في عملية التمثيل الغذائي.

وهناك عوامل عدة، إلى جانب التمثيل الغذائي، تجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن، بينها نمط الحياة السريع المشغول، والعمل، وغيرها من العوامل التي تؤثر على عادات الأكل، حسب موقع «EatThis».

لهذا، ينصح خبراء التغذية باتباع بعض العادات التي تساعد الجسم في خسارة الوزن بعد بلوغ سن الثلاثين عامًا، ومنها:

الإكثار من الفاكهة والخضراوات.
ينصح خبراء التغذية بالبدء في اتباع عادات غذائية تقوم بشكل كامل على الخضراوات والفاكهة، والحبوب الكاملة والمكسرات، إلى جانب الزيوت الصحية.

فقد وجدت دراسة منشورة بالعام 2020 في دورية «Nutrients» أن زيادة حصة الخضراوات والفاكهة في النظام الغذائي مرتبطة بفقدان سريع للوزن، لأن هذه المواد غنية بالألياف الصحية قليلة السعرات الحرارية، التي تمنح الإحساس بالشبع فترات طويلة.

كما ينصح خبراء التغذية بتناول البروتين الخالي من الدهون مثل الأسماك والبيض واللحوم الحمراء، لضبط سكر الدم.

التقليل من السكر المضاف في الوجبات
النصيحة الثانية هي التقليل قدر الإمكان من السكريات الصناعية المضافة إلى الطعام، لأن السكريات يكون لها تأثير سلبي أكبر عند التقدم في العمر.

وتربط عديد الدراسات بين الإفراط في تناول السكريات وزيادة الوزن، خصوصًا في منطقة البطن.

تناول ما يكفي من الطعام خلال اليوم
عليك الحرص دائما على تناول كميات كافية من الوجبات خلال اليوم، لضمان خسارة الوزن دون مشاكل.

وذلك لأن الجسم يحتاج إلى ما يكفيه من الوقود خلال اليوم، وحرمانه السعرات الحرارية التي يحتاجها يجبرك على تناول المزيد من الطعام خلال الليل، وهو ما يعني زيادة الوزن.

تحضير الوجبات بشكل مسبق
من أفضل النصائح التي يمكن اتباعها هو تحضير وجبات تكفي عدة أيام بشكل مسبق، مع ضمان وجود العناصر الغذائية المختلفة، والكميات المناسبة لاحتياجات الجسم.

وهذه الحيلة تمنعك من اللجوء إلى الطعام السريع أو الخيارات غير الصحية خلال الأسبوع. كما وجدت دراسات سابقة أن تحضير الوجبات بشكل مسبق في المنزل يحسن من جودة النظام الغذائي، خصوصًا لدى السيدات.

تكنيك الأكل اليقظ
يعتمد هذا التكنيك ببساطة على الجلوس، وإبطاء وتيرة اليوم السريعة إلى حد ما، لتناول وجبتك باستمتاع.

وسيكون عليك عدم الانتباه إلى أي مؤثرات في البيئة المحيطة، وأهمها الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء تناول الطعام.

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