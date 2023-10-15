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تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 15 أكتوبر 2023, 03:11 مساء
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
حبات من العنب. (الإنترنت)
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كشفت دراسة، هي الأولى من نوعها، فوائد تناول العنب بشكل يومي في تحسين صحة العين وتقوية البصر، مما يوفر بديلا لذيذا للأشخاص، خصوصا الأطفال الذين يجدون صعوبة في تناول الخضراوات مثل الجزر.

ووجدت الدراسة أن تناول العنب مفيد لصحة العين، تماما مثل الفوائد التي يوفرها الجزر للعين، إذ أظهرت النتائج أن تناول حفنة من حبات العنب يوميا على مدى أربعة أشهر على الأقل أدى إلى تحسن في العلامات الرئيسية لصحة العين، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

يكمن السر في أن جزءا كبيرا من تدهور البصر يرجع إلى الإجهاد التأكسدي، والعنب يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، حسب الدراسة التي أجراها فريق من الجامعة الوطنية في سنغافورة.

كما أن العنب يلعب دورا في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم في حالة تناوله ضمن نظام غذائي صحي. وأظهرت الأبحاث الأخيرة أنه من بين الأطعمة الخارقة التي تمد الجسم بنسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

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العنب غني بمضادات الأكسدة والمغذيات
وشملت الدراسة الأخيرة 34 من البالغين، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين: تناولت المجموعة الأولى كوبا ونصف الكوب من العنب يوميا، بينما تناولت المجموعة الثانية دواءً وهميا على مدى 16 شهرا.

المجموعة التي تناولت العنب يوميا أظهرت تحسنا ملحوظا في الكثافة البصرية للصباغ البقعي، وقدرة مضادات الأكسدة في البلازما، والمحتوى الفينولي الإجمالي مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي.

وأظهرت النتائج كذلك أن المجموعة التي لم تستهلك العنب شهدت زيادة كبيرة في مواد تسمى «المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن»، وهي المنتجات النهائية لعملية تسكير الأحماض الأمينية، وهي مركبات ضارة تتشكل عندما يتحد البروتين أو الدهون مع السكر في مجرى الدم.

وتسهم تلك المركبات في تراجع صحة العين عبر إتلاف المكونات الوعائية لشبكية العين، وإضعاف الوظيفة الخلوية، والتسبب في الإجهاد التأكسدي.

ويمكن للعنب، الذي يعد مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والبوليفينول الأخرى، أن يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويمنع تكوين المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن، إلى جانب تأثيراته المفيدة المحتملة على شبكية العين.

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