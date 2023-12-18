السني يدعو للتعامل بـ«إيجابية» و«دون شروط» مع تحضيرات القمة الخماسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد ممثل ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، اليوم الخميس، «أهمية وجود أرضية مشتركة لنجاح اللقاء الخماسي» بين القادة الليبيين، داعيا إلى ضرورة أن «يتعامل الجميع بإيجابية للاجتماعات التحضيرية دون شروط مسبقة تغليبا للمصلحة العامة».

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن تطورات مبادرتهوتحضيره لقمة خماسية بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

السني يدعو إلى التنازل من أجل الوطن

وحث السني في مداخلته على «التنازل من أجل الوطن، وأن يكون الغرض من هذا الحوار بالدرجة الأولى علاج النقاط الخلافية وإيجاد حالة توافق بين الجميع من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لانهاء الانقسامات وكافة المراحل الانتقالية الهشة». وقال ⁠إن «ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية هي مفتاح الحل الذي يقود البلاد إلى الاستقرار وفرض سيادة الدولة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية».

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بدوره، قال المبعوث الأممي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن «بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة»، وفي حين عدد المبعوث الأممي شروطهم لحضور اللقاء الخماسي، فإنه وجه رسالتين إلى الأطراف السياسية الليبية.

كيف رد القادة الليبيون الخمسة على مبادرة باتيلي؟

وفصل باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا وملموسا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار»، مضيفا «سأواصل العمل معه على هذا المحور». أما عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فقال رئيس البعثة الأممية إن «صالح اشترط لحضوره ضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة».

وحسب المبعوث الأممي، فإن «تكالة قدم ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، كما قدم الدبيبة «أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية»، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة».