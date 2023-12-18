يشعر بـ«الإرهاق».. باتيلي يوجه رسالتين إلى الأطراف الليبية عبر مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، رسالتين إلى الأطراف السياسية الليبية، وذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن.

وقال باتيلي إنه «دعا بشكل مطّرد لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، وتابع «هناك شعور بالإعياء الشديد والإرهاق بسبب تكتيكات التأخير التي تلعبها بعض الأطراف السياسية الليبية». وذكر المبعوث الأممي أنه «دعا الأطراف السياسية إلى تقاسم مقترحاتهم بشأن سبل تسويتها في عملية سياسية جامعة».

قمة خماسية ليبية

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، خلص اجتماع تشاوري بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى «دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة»، وفق بيان صادر عن المجتمعين ونقلته الصفحة الرسمية للحكومة.

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ويوم السبت الماضي، رحب رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها البعثة الأممية شريطة «عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها»، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.

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