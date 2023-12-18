الدبيبة واللافي والكوني وتكالة: دعم مبادرة باتيلي «الخماسية».. ودعوة للتعامل مع الاجتماعات التحضيرية دون شروط

القاهرة - بوابة الوسط

خلص اجتماع تشاوري بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى «دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة»، وفق بيان صادر عن المجتمعين ونقلته الصفحة الرسمية للحكومة.

وأكد البيان الصادر اليوم عن القادة الليبيين الأربع، عقب اجتماعهم في طرابلس «أهمية التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية دون أي شروط مسبقة تغليبا للمصلحة الوطنية العامة» منوهين إلى أن «التنازل من أجل الوطن هو رفعة من أجل مستقبل شعبنا».

قمة خماسية ليبية

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

الحل في قوانين انتخابات عادلة

وإذ أشار البيان، الصادر عقب اجتماع الدبيبة واللافي والكوني وتكالة إلى «تعثر تنفيذ الانتخابات للإشكاليات الحاصلة في القوانين الانتخابية من حيث الخلافات القانونية والسياسية حولها»، فإنه أكد أن «الحل يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، تعبر بنا مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحلة الانتقالية الحالية والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية».

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وطالب البيان «جميع الأطراف بالترفع الكامل عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي. وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي»، داعيا «كافة الليبيين إلى الوقوف موحدين في مواجهة أي طرف محلي أو دولي يحاول مصادرة حقهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

ويوم السبت الماضي، رحب رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها البعثة الأممية شريطة «عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها»، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بعد قليل إحاطة إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الإثنين، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والموقف من مبادرته الخماسية.