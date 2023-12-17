«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب نتائج اللقاء الثلاثي بين رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة.



وأعاد بيان صادر مجلس النواب، أمس السبت، تأكيد النتائح التي أعلنتها «القيادة العامة» أمس، مؤكدا ترحيب المنفي وعقيلة صالح وحفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريطة «عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها»، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.



وحسب البيان، فقد أكدوا أيضا «أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي - الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة». وأشار إلى دعوتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة «إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار».



وأفاد مصدر مطلع «الوسط»، السبت، بانعقاد اجتماع ثلاثي في العاصمة المصرية القاهرة بين المنفي وعقيلة والمشير حفتر.



مبادرة باتيلي وموقف الأطراف منها

وسبق أن دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

-«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

- مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

لكن رفض مجلس النواب المشاركة في الاجتماع الخماسي دون دعوة رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد للمشاركة، مؤكدًا تمسكه بتشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات. في حين أبدى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» قبول الدعوة، وحدد أربعة شروط قال إنها «ضرورية لنجاح المبادرة».



والأسبوع الماضي، زار عقيلة تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لبحث «عدة ملفات سياسية». بينما التقى أخيرا باتيلي وحفتر، واتفقا على «ضرورة معالجة جميع القضايا المتعلقة بالعملية السياسية، وتسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب».