رئيس «الرقابة الإدارية»: مستعدون للتعاون مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مع رئيسة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في مجلس الأمن، بمدينة نيويورك الأميركية، مؤكدا استعداده للتعاون مع اللجنة في مكافحة الفساد داخل ليبيا.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، إن اللقاء حضره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وذلك على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إحاطة عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد

وزار قادربوه مقر الأمم المتحدة وقدم إحاطة إلى مندوبة اليابان عن طبيعة عمل الهيئة ودورها القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري.

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وأشار إلى استعداد الهيئة للتعاون مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري، والأمور التي تتولى الهيئة متابعتها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ووفق البيان، أعربت مندوبة اليابان عن شكرها لقادربوه على اللقاء والاهتمام بالتعاون المشترك، وأبدت ترحيبها التام بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بجميع القضايا التي تخص عملها في ليبيا والمرتبطة بطبيعة عمل لجنة العقوبات وفريق الخبراء.

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