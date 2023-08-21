قادربوه يبحث إشكاليات عدم إصدار قانون ينظم مؤسسات المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إشكاليات وتداعيات عدم إصدار قانون ينظم مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين بمكتبه في طرابلس، ممثلين عن اتحاد منظمات المجتمع المدني، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، بحسب بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك».

ونقل البيان عن الوفد تأكيده أن اتحاد منظمات المجتمع المدني، المكون مما يقارب الـ100 منظمة، «يعمل بجهود وطنية وأهداف نبيلة، ويسعى لخلق جسم قوي يقف ضد كافة الإجراءات والقوانين التي لا تخدم الوطن والمواطن، مستشهدين بما قامت به منظمة (آباتشي) التي خططت لتوطين المهجّرين في ليبيا، وسعيها لتغيير النسيج الديموغرافي للبلاد».

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قادربوه: ظاهرة الفساد أصبحت متفاقمة بشكل مخيف في أغلب مؤسسات الدولة

وأفاد قادربوه بأن «ظاهرة الفساد أصبحت متفاقمة بشكل مخيف في أغلب مؤسسات الدولة»، لافتا إلى أن هناك منظمات مدنية دولية تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية خلق توأمة معها؛ للحد من تنامي الفساد.

وشدد رئيس الهيئة على «أهمية العمل مع الاتحاد من أجل استصدار قانون يحمي مؤسسات المجتمع المدني للقيام بعملها بشكل قانوني، يكفل لها تأسيس جسم قوي أو حكومة ظل تراقب عمل الحكومات، وتحول دون حدوث خروقات مالية أو إدارية».

وأعرب عن أن «التشابك مع المنظمات المدنية هي سنة حميدة يجب احتضانها، كما يحدث في الدول المتحضرة التي تقدر وتحترم ما تقوم به منظماتها»، نظرًا لدورها في النهوض والتطور الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والأخلاقي.

وفي 10 يوليو الماض، تولى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب عبدالله قادربوه رئاسة الهيئة، بمقرها في العاصمة طرابلس، خلفاً لرئيسها السابق سليمان الشنطي.

ومطلع شهر يوليو طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة آنذاك خالد المشري، بوقف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقتها في طرابلس سليمان الشنطي، والتعامل مع «عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره»، مشيراً إلى توافق مجلسه مع النواب بشأن المنصب السيادي.

وأمس الأحد، أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه، بعدم ممانعته في تولي رئاسة الهيئة «بالمنطقة الغربية»، وذلك إلى حين تعيين رئيس موحد للهيئة من قبل مجلس النواب.

جانب من لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وممثلين عن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، الإثنين 21 أغسطس 2023.

جانب من لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وممثلين عن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، الإثنين 21 أغسطس 2023.

جانب من لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وممثلين عن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، الإثنين 21 أغسطس 2023.

جانب من لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وممثلين عن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، الإثنين 21 أغسطس 2023.

جانب من لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وممثلين عن اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، الإثنين 21 أغسطس 2023.