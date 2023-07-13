قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أعمال لجنة شؤون الموظفين المتعلقة بالفروقات المالية وأسباب تأخر إنجازها، مشددا على أن «حقوق الموظف تعد من ضمن أولويات عملنا».

جاء ذلك في اجتماع اليوم الخميس، مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب، لبحث الصعوبات والعراقيل التي تعيق أداء عملهم بشكل إداري ورقابي وقانوني فعال، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة القانون رقم (18) لسنة 2023م، بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، كما أكد قادربوه أن الهيئة ستعتمد في استراتيجيتها المقبلة اللامركزية؛ من أجل ضمان سير العمل الرقابي بشكل سريع وفعّال.