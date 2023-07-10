قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس والهيئة تنفي استخدام القوة والعنف لتسلّم المنصب

القاهرة - بوابة الوسط

تولى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب عبدالله قادربوه رئاسة الهيئة، صباح اليوم الإثنين، بمقرها في العاصمة طرابلس خلفاً لرئيسها السابق سليمان الشنطي، فيما نفت الهيئة استخدام القوة والعنف لتسلّم المنصب.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن قادربوه «باشر صباح اليوم، مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (1176/ 2021)، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في 2 يوليو الجاري، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره».

الرقابة الإدارية تنفي تسلّم قادربوه رئاستها بالقوة

ورداً على ما جرى تداوله بشان تسلّم قادربوه رئاسة الهيئة بالقوة، نفت هيئة الرقابة الإدارية أن يكون رئيسها الجديد عبدالله قادربوه قد تسلّم مهامه كرئيس للهيئة باستخدام القوة والعنف، مؤكدة «أن مباشرته لمهام عمله جاءت بكل سلاسة ويسر، وبشكل طبيعي».

- مجلس النواب: خالد المبروك يؤدي اليمين القانونية رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

- المشري يطالب بالتعامل مع عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

- مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

جاء ذلك بعد يوم من اجتماع الرئيس السابق للهيئة سليمان الشنطي، رفقة وكيل الهيئة خالد ضو، مع مديري الإدارات العامة والمكاتب التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمقرها في طرابلس؛ لمتابعة سير العمل، ومناقشة إنجازاته وخططه.

مجلس النواب يكلف المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

والخميس الماضي، أدى خالد المبروك اليمين القانونية كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بعد أيام من إعلان المجلس تصويت الأعضاء على اختياره للمنصب بالإجماع، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في 26 يونيو الماضي.

وقبل إعلان مجلس النواب عن أداء المبروك لليمين القانونية كرئيس هيئة الرقابة الإدارية، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوقف التعامل مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي في طرابلس سليمان الشنطي، والتعامل مع «عبدالله محمد قادربوه بصفته رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية دون غيره»، مشيراً إلى توافق مجلسه مع النواب بشأن المنصب السيادي.

ورغم أن مطالبة المشري بالتعامل مع قادربوه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية رافقتها توقعات بإنهاء انقسام الهيئة السيادية بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على رئاستها، إلا أن تكليف المبروك وأدائه اليمين القانونية يبدد تلك التوقعات ويبقي على انقسام الهيئة بين طرابلس وبنغازي.

قادربوه يناقش مع قيادات الرقابة الإدارية الخطة الاستراتيجية لسنة 2025

وعقب توليه رئاسة الهيئة، عقد قادربوه اجتماعاً في مكتبه بطرابلس مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب بالهيئة، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية للعام (2022 - 2025)، وبحث آلية تنفيذها، وأبرز ما جرى التوصل إليه بشأنها.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الهيئة خلال أدائها مهامها الموكلة إليها وفقاً لقانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وأكد قادربوه في ختام الاجتماع أن «نجاح أعمال الهيئة بالشكل المطلوب والحد من انتشار الفساد الإداري في مؤسسات الدولة كافة سيكون من أولويات مهامه»، مشدداً على أن «القانون وتطبيقه فوق الجميع»، وأنه «لن يعتد بأية مراسلة صادرة عن رئاسة الهيئة إذا كانت مخالفة للقانون». وفق الهيئة.

اجتماع قادربوه مع مديري الإدارات والمكاتب بهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، الإثنين 10 يوليو 2023. (هيئة الرقابة الإدارية)