ماهي نفقات «النواب» وتفاصيل بنود إنفاق الجهات التابعة للمجلس؟

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له سجل 893.78 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، خص منها ديوان المجلس وحده 66.85 مليون دينار، كان لرواتب النواب مبلغ 54.74 مليون دينار، والتسييرية 12.1 مليون دينار.

أما الجهات التابعة للمجلس فقد توزع الإنفاق عليها خلال الفترة نفسها كما يلي

هيئة الرقابة الإدارية

إجمالي النفقات بلغت 357.34 مليون دينار، بوافع 118.1 مليون دينار للمرتبات، و12.5 مليون دينار للنفقات التسييرية، و226.73 مليون دينار للتتنمية.



مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

إجمالي النفقات193.47 مليون دينار، بواقع 164.9 مليون دينار للمرتبات، و28 مليون دينار للنفقات التسييرية.



ديوان المحاسبة

إجمالي النفقات62.91 مليون دينار، بواقع 45.89 مليون دينارللمرتبات، و17.5 مليون دينار للنفقات التسييرية.



المفوضية العليا للانتخابات

إجمالي النفقات 61.23 مليون دينار، وبلغت مرتباتها 5.23 مليون دينار، فيما سجلت نفقاتها التسييرية 56 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

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