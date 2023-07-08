ماهي نفقات «النواب» وتفاصيل بنود إنفاق الجهات التابعة للمجلس؟

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له سجل 893.78 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، خص منها ديوان المجلس وحده 66.85 مليون دينار، كان لرواتب النواب مبلغ 54.74 مليون دينار، والتسييرية 12.1 مليون دينار.
أما الجهات التابعة للمجلس فقد توزع الإنفاق عليها خلال الفترة نفسها كما يلي
هيئة الرقابة الإدارية
إجمالي النفقات بلغت 357.34 مليون دينار، بوافع 118.1 مليون دينار للمرتبات، و12.5 مليون دينار للنفقات التسييرية، و226.73 مليون دينار للتتنمية.
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
إجمالي النفقات193.47 مليون دينار، بواقع 164.9 مليون دينار للمرتبات، و28 مليون دينار للنفقات التسييرية.
ديوان المحاسبة
إجمالي النفقات62.91 مليون دينار، بواقع 45.89 مليون دينارللمرتبات، و17.5 مليون دينار للنفقات التسييرية.
المفوضية العليا للانتخابات
إجمالي النفقات 61.23 مليون دينار، وبلغت مرتباتها 5.23 مليون دينار، فيما سجلت نفقاتها التسييرية 56 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
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المجلس الأعلى للقضاء
إجمالي النفقات 6.5 مليون دينار، بواقع 3.5 مليون دينار للمرتبات، و 3 مليون دينار لنفقاته التسييرية.
دار الإفتاء
إجمالي النفقات 4.14 مليون دينار، بواقع 1,64 مليون دينار للمرتبات، فيما بلغت نفقاتها التسييرية 2.5 مليون دينار.
مجلس الأمن القومي
إجمالي النفقات 24.25 مليون دينار، بواقع 11.75 مليون دينار للمرتبات، ونفقاته التيسسيرية 12.5 مليون دينار.
بندان للمركز الإعلامي الليبي للدراسات بالقاهرة
ويلاحظ أن إفصاحات المصرف المركزي بشأن الجهات التابعة لمجلس النواب تتضمن بندين بإنفاق المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، أحدهما خارجي والآخر محلي.
وبلغ إجمالي نفقات المركز (خارجي) 10 ملايين دولار بواقع 7.05 مليون دينار للمرتبات و3 ملايين دينار للنفقات التسييرية. أما نفقات المركز نفسه (محليا) فلد بلغت 3.67 مليون دينار، بواقع 1.17 مليون دينار للمرتبات و1.5 مليون دينار للنفقات التسييرية.
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