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عقيلة «لا يمانع» رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية حتى تعيين رئيس موحد للهيئة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 05:12 مساء
عقيلة «لا يمانع» رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية حتى تعيين رئيس موحد للهيئة
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح (أرشيفية: الإنترنت)
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أخطر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عبدالله قادربوه، بعدم ممانعته في تولي رئاسة الهيئة «بالمنطقة الغربية»، وذلك إلى حين تعيين رئيس موحد للهيئة من قبل مجلس النواب.

وقال عقيلة في كتب وجهه إلى قادربوه جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إنه «لا مانع لدينا بتكليفكم بمهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية حتى يقوم مجلس النواب باختيار رئيس للهيئة على مستوى البلاد».

جدل بشأن رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية في طرابلس
واستلم قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس في 10 يوليو الماضي بدعم من الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في عملية أثارت جدلًا بسبب معارضة رئيسها السابق سليمان الشنطي.

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وقالت هيئة الرقابة الإدارية يومها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قادربوه باشر مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية «بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم (1176/ 2021)، الذي تضمنه كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة المؤرخ في 2 يوليو الجاري، والذي طالب فيه الجهات المعنية بالتعامل مع الرئيس الجديد دون غيره».

موقف عقيلة من تعيين قادربوه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية
لكن عقيلة عارض في البداية تولي قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية وخاطب قبل أيام العديد من الجهات برفضه قرار تعيينه على رأس الهيئة، واعتباره «هو والعدم سواء»، قبل أن يغيِّر موقفه ويوافق على تولي قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي اليوم، أن كتاب عقيلة إلى قادربوه «جاء تنفيذًا واحترامًا لأحكام القضاء، وحفاظًا على سير العمل بهيئة الرقابة الإدارية والأعمال المناطة بها، إلى حين اختيار مجلس النواب رئيسًا جديدًا للهيئة».

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