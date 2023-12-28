  • Alwasat News
Atwasat

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 01:47 صباحا
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
إحدى المنشآت النفطية بحقل الحمادة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أوصى ديوان المحاسبة في طرابلس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، موضحا أسباب هذه المطالبة وملاحظاته على الاتفاقية، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس.

ووجه رئيس الديوان خالد شكشك كتابا إلى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، أشار في مقدمته إلى كتابه رقم (8733-19) المؤرخ في 15 نوفمبر الماضي الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن طلب إيقاف إجراءات التفاوض على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة مع التلاف شركات «أدنوك» الإمارتية و«إيني» الايطالية، و«توتال» الفرنسية.

أسباب المطالبة بوقف إجراءات توقيع الاتفاقية
وذكر شكشك في كتابه للدبيبة الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أنه طلب من بن قدارة وقف التفاوض على مشروع تطوير حقل الحمادة «إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع».

- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء
- مسؤول سابق بوزارة النفط لـ«بوابة الوسط»: لا حاجة لإسناد تطوير حقل الحمادة إلى شركات أجنبية

وبين شكشك أنه «وبالاطلاع على الدراسات السابقة ومراجعة التقارير المعدة من اللجان الفنية المكلفة من إدارة المؤسسة وعرض ومناقشة المشروع مع فريق من الخبراء المختصين بقطاع النفط تبين وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الافصاح على كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض».

6 ملاحظات لـ«ديوان المحاسبة» بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي
وقدم شكشك للدبيبة ملاحظات «هامة وجوهرية» أسفرت عنها عملية المتابعة التي نفذها ديوان المحاسبة للدراسات والتقارير الفنية الخاصة بالمشروع، وقد تمثلت في الآتي:

- عدم التزام إدارة المؤسسة بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط وذلك بعرض المشروع في عطاء مفتوح ودعوة الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة في هذا العطاء للحصول على أفضل الخيارات والبدائل المعروضة والمزايا لصالح المؤسسة.

- تضمنت اتفاقية المبادئ منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة 40%، وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها، مع العلم بأن هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية الصالح الدولة الليبية والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل والانحدار والانسياب الطبيعي من منطقة المشروع لموانئ التصدير وغيرها من الظروف المناخية والطبيعية لمنطقة المشروع، علاوة على أنها منطقة مستكشفة معدومة المخاطر.

- ورد ضمن تقرير فريق التفاوض عبارة أن شركة الطاقة التركية (TEC) قررت الانضمام إلى الائتلاف وطلبت تزويدها بصورة من الاتفاقية بطريقة غير معتادة، مع العلم بأنها شركة غير معروفة في مجال النفط.

- قدرة شركات انتاج النفط المحلية على إدارة وتشغيل هذا المشروع في حالة توفر التمويل المالي اللازم والدعم الفني.

- تباين واختلاف النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان المكلفة من إدارة المؤسسة بخصوص تطوير هذه القطعة.

- الإصرار غير المبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات.

وبناء على هذه الملاحظات، أوصى ديوان المحاسبة «بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة»، ودعت المحاسبة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إلى «عقد اجتماع لمناقشة مشروع الاتفاقية لمقتضيات المصلحة العليا للدولة».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
بعد إحاطة باتيلي.. تحالف أحزاب ليبية يطالب بـ«مؤتمر تأسيسي»

بعد إحاطة باتيلي.. تحالف أحزاب ليبية يطالب بـ«مؤتمر تأسيسي»
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل ...
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة ......
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض ......
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات ......
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير ......
المزيد