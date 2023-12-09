  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول سابق بوزارة النفط لـ«بوابة الوسط»: لا حاجة لإسناد تطوير حقل الحمادة إلى شركات أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 01:41 مساء
مسؤول سابق بوزارة النفط لـ«بوابة الوسط»: لا حاجة لإسناد تطوير حقل الحمادة إلى شركات أجنبية
وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج السابق، رفعت العبار. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

انتقد وكيل وزارة النفط والغاز السابق رفعت العبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنباء جرى تداولها داخل قطاع النفط تفيد بسعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى توقيع اتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية، لتطوير حقل الحمادة الغازي «NC7» مقابل حصة تبلغ 40% لمصلحة تلك الشركات.

وتساءل العبار، وهو وكيل سابق للوزارة لشؤون الإنتاج، عن مدى «حاجة المؤسسة الوطنية للنفط إلى شراكة مع شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة الغازي «NC7» مقابل حصة تبلغ 40% لمصلحة تلك الشركات؟!». وقال العبار: «تقارير وزارة النفط نجدها تؤكد إمكانية تطوير الحقل بالأموال الليبية، حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج الحقل ودخله دون إضاعة أي نسبة أو إهدار ثروات الدولة».

وأشار إلى أن هذا «الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج التي تزخر بالكفاءات الفنية، ولديها العناصر المؤهلة التي لها القدرة الكاملة على تنفيذ مثل هذه المشاريع، وبأحدث التقنيات، لكن ما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة».

العبار: ما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لشركات أجنبية؟
وأضاف وكيل وزارة النفط والغاز السابق لـ«بوابة الوسط»: «حتى لو كانت هذه الشراكة ضرورية، فما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لا سابق لها، وهي 40%، للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية، خاصة أن تطوير هذا الحقل سيكون في مناطق برية ذات طبيعة مناسبة، وكذلك هناك حقول مجاورة لهذا الحقل مشاركة مع المؤسسة بحصص لا تتجاوز 13%».

- مؤسسة النفط: إعادة بئرين إلى الإنتاج في حقلي الحمادة واللهيب 
- بالصور.. «الخليج العربي للنفط» تعلن استئناف الإنتاج في بئر بحقل الحمادة
- شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج

واستطرد العبار: «بصفتي وكيل سابق لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة بقرار من مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فإنني أؤكد أن المعلومات والدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة (أميركية وفرنسية وغيرها) أثبتت أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه القطعة ستكون كمية كبيرة جداً، وذات مردود اقتصادي عالٍ، وهناك إمكانية مادية ليبية لاستثمارها في تطوير الحقل، والاستفادة من كامل إنتاج الحقل المذكور».

وتابع: «في المنطقة التعاقدية د (D) التي بها جزء كبير بالمناطق المغمورة، ومنصة إنتاج بحرية معقدة، وبعمق مياه يصل إلى نحو 200 متر، كانت نسبة الامتياز الأجنبي بها 40%، وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات»، متسائلا: «كيف يعطى حقل الحمادة نسبة وهو في المناطق البرية، ولا يبعد كثيرا على الشواطئ، وبهذه النسبة العالية؟!».

جرى اكتشاف حقل الحمادة العام 1983، ويبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية، التي تبعد 40 كيلومترا غرب طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من بوتين
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من ...
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا ...
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد...
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر ...
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة ......
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية ......
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة إسبانيا
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة ......
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس وضواحيها
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس ......
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ......
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة ......
المزيد