مسؤول سابق بوزارة النفط لـ«بوابة الوسط»: لا حاجة لإسناد تطوير حقل الحمادة إلى شركات أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد وكيل وزارة النفط والغاز السابق رفعت العبار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنباء جرى تداولها داخل قطاع النفط تفيد بسعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى توقيع اتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية، لتطوير حقل الحمادة الغازي «NC7» مقابل حصة تبلغ 40% لمصلحة تلك الشركات.

وتساءل العبار، وهو وكيل سابق للوزارة لشؤون الإنتاج، عن مدى «حاجة المؤسسة الوطنية للنفط إلى شراكة مع شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة الغازي «NC7» مقابل حصة تبلغ 40% لمصلحة تلك الشركات؟!». وقال العبار: «تقارير وزارة النفط نجدها تؤكد إمكانية تطوير الحقل بالأموال الليبية، حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج الحقل ودخله دون إضاعة أي نسبة أو إهدار ثروات الدولة».

وأشار إلى أن هذا «الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج التي تزخر بالكفاءات الفنية، ولديها العناصر المؤهلة التي لها القدرة الكاملة على تنفيذ مثل هذه المشاريع، وبأحدث التقنيات، لكن ما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة».

العبار: ما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لشركات أجنبية؟

وأضاف وكيل وزارة النفط والغاز السابق لـ«بوابة الوسط»: «حتى لو كانت هذه الشراكة ضرورية، فما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لا سابق لها، وهي 40%، للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية، خاصة أن تطوير هذا الحقل سيكون في مناطق برية ذات طبيعة مناسبة، وكذلك هناك حقول مجاورة لهذا الحقل مشاركة مع المؤسسة بحصص لا تتجاوز 13%».

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واستطرد العبار: «بصفتي وكيل سابق لوزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة بقرار من مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فإنني أؤكد أن المعلومات والدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة (أميركية وفرنسية وغيرها) أثبتت أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه القطعة ستكون كمية كبيرة جداً، وذات مردود اقتصادي عالٍ، وهناك إمكانية مادية ليبية لاستثمارها في تطوير الحقل، والاستفادة من كامل إنتاج الحقل المذكور».

وتابع: «في المنطقة التعاقدية د (D) التي بها جزء كبير بالمناطق المغمورة، ومنصة إنتاج بحرية معقدة، وبعمق مياه يصل إلى نحو 200 متر، كانت نسبة الامتياز الأجنبي بها 40%، وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات»، متسائلا: «كيف يعطى حقل الحمادة نسبة وهو في المناطق البرية، ولا يبعد كثيرا على الشواطئ، وبهذه النسبة العالية؟!».

جرى اكتشاف حقل الحمادة العام 1983، ويبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية، التي تبعد 40 كيلومترا غرب طرابلس.