ضبط وافد مطلوب في واقعة سرقة بالإكراه بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط مطلوب أجنبي الجنسية في واقعة سرقة بالإكراه.

وتمكَّن أعضاء التحري بقسم التوثيق والمعلومات بمديرية أمن طرابلس من القبض على المتهم، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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ووقعت الحادثة في الفرناج وصدر بحق المتهم أمر قبض من نيابة سوق الجمعة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



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