بخدعة سيارة الأجرة.. ضبط شخص ارتكب جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي شخصا يمتهن عمليات سرقة المواطنين بقوة السلاح خلال استقلالهم سيارته.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم بلاغات من مواطنين بسرقة متعلقاتهم الشخصية على يد شخص يتظاهر أنه يعمل على مركبته كسيارة أجرة، وعندما يستقل الضحايا السيارة، يشهر في وجههم سلاحا ناريا ويسلبهم هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية وأموالهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ضبط المتهم متلبسا بمسروقات

وانطلقت عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء القسم، التي أسفرت عن تحديد هوية الشخص المطلوب والأماكن التي يتردد عليها، وضُبط متلبسا وبحوزته ثلاثة هواتف مسروقة والسلاح الناري المستخدم في عمليات السطو.

- ضبط تشكيل عصابي تشادي في بنغازي

ونُقل المتهم إلى القسم حيث اعترف بما نسب إليه، وما زالت التحقيقات جارية، فيما دعا القسم من تعرضوا إلى السرقة في تلك الوقائع إلى الحضور لمقره بشارع جمال عبدالناصر.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟

■ ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

السيارة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، 25 ديسمبر 2023. (أمن بنغازي)