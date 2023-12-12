ضبط سائق مسلح يمتهن السرقة بالإكراه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط سائق سيارة أجرة مسلح يمتهن السرقة بالإكراه.

وتلقى مركز شرطة طريق المطار بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة على يد سائق أجرة خلال توجهه إلى منطقة أبوسليم، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وحسب البلاغ، فقد توقف السائق أثناء دخوله منطقه حي الأكواج وتهجم على المشتكي مشهرًا مسدسًا واستولى على جهازه النقال نوع «آيفون» وأنزله من السيارة ولاذ بالفرار.

وتعرف رجال التحري على المتهم من خلال أوصافه، وبالتنسيق مع المشتكي جرى ضبطه ليتضح أنه من سكان حي الانتصار. وخلال التحقيقات اعترف المتهم بما نُسب إليه ليتقرر إحالته إلى نيابة باب بن غشير الجزئية مقبوضًا عليه.