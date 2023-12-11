سقوط متهمين بسرقة خزينة في صالة مواد غذائية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين من ذوي السوابق سرقا أموالا وصكوكا مصدقة من خزينة إحدى صالات بيع المواد الغذائية بمنطقة شبنة (شمال شرق بنغازي).

بدأت الخيوط الأولى للواقعة مع تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لشخص يسرق أموالا من خزينة إحدى صالات المواد الغذائية بمنطقة شبنة، وجرى استدعاء مالك الصالة وفتح محضر وسحب تسجيلات كاميرات المراقبة بالمكان، حسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي الأحد.

وتمكن أعضاء التحريات من تحديد هوية الشخص المطلوب إذ إنه من ذوي السوابق الجنائية في السرقة، وجرى رصده بمنطقة شبنة وإعداد كمين محكم وضبطه والانتقال به إلى القسم، وفق المديرية.

سرق 10 آلاف دينار و5 صكوك

وبينت عمليات الاستدلال أمن المتهم يُدعى (م.و.ع) من مواليد 1990، واعترف بأنه من ظهر بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سرق عشرة آلاف دينار وثلاثة أكياس من النايلون بها عملة معدنية من فئة الدينار لا يعرف قيمتها، وخمسة صكوك مصدقة قيمة كل صك عشرة آلاف دينار، وجواز سفر، وبطاقات حصر لأجانب، كما اعترف المتهم باشتراك أحد الأشخاص يُدعى (ع.ع.س) من مواليد 1987 معه في عملية السرقة وإنه كان يراقب المكان له.

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وضبط أعضاء التحريات المتهم الثاني بمنطقة حي السلام، واعترف بما نُسب إليه واتضح أنه مطلوب لدى مركز شرطة المدينة على ذمة واقعة الشروع في قتل مواطن. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.