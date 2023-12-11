النيابة العامة: ضبط 33 متهما بجرائم مختلفة في 4 مدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، الأحد، ضبط 33 متهما غيابيا في جرائم مختلفة بينها القتل والمخدرات بأربع مدن ليبية.

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المضبوطين متهمون بارتكاب جرائم القتل والحرابة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية وتنظيم الهجرة غير النظامية في مدن طرابلس والعجيلات وترهونة وأوباري.

- النيابة: ضبط 39 مطلوبا في قضايا قتل وخطف وحرابة بالزاوية

وتوصل مأمورو الضبط القضائي إلى 33 متهما مطلوبا لسلطة التحقيق، من بينهم اثنان قتلا تسع ضحايا، واتجهت إرادة آخر إلى قتل 18 مهاجرا، وتسلل آخر إلى أجهزة 70 ضحية لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.