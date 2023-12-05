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«المهام الخاصة» توقع بسيارة مسروقة منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 08:56 صباحا
«المهام الخاصة» توقع بسيارة مسروقة منذ 10 سنوات
السيارة المسروقة عقب ضبطها. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس ضبط مركبة مسروقة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ضبط السيارة خلال إحدى الاستيقافات الأمنية بعد الاشتباه بمركبة نوع متشي لانسر». وأضافت أنه «اتضح أن المركبة مسروقة ومطلوبة في 31 مارس 2013 وذلك عقب التواصل مع غرفة السيطرة للاستعلام»، مشيرة إلى «إحالة المركبة رفقة السائق إلى جهات الاختصاص».

حجز 67 سيارة مخالفة في طرابلس

سيارة أخرى مسروقة منذ 10 أعوام
وفي واقعة مشابهة الأسبوع الماضي، ضبطت إحدى دوريات مرور سوق الجمعة سيارة، وبالتحري عنها عبر المنظومة تبين تحرير محضر بسرقتها في مركز شرطة غوط الشعال قبل عشرة أعوام.

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