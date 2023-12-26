طرابلس.. «ميكانيكي» يسرق سيارة لم تسدد صاحبتها 60 دينارا رسوم صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مطلوب صادر بشأنه أمر قبض من النيابة العامة على خلفية سرقته سيارة «كيا برايد» تخص مواطنة.

وفي التفاصيل، قصدت سيدة ورشة تصليح سيارات في طرابلس ولامتناعها عن سداد الفاتورة قرر «الميكانيكي» سرقة السيارة لإرغامها على دفع المبلغ المطلوب، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد ضبطه، اعترف المتهم خلال التحقيقات بسرقة السيارة من أمام منزل المشتكية بسبب عدم تسديدها 60 دينارا رسوم الصيانة، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى مركز غوط الشعال من حيث الاختصاص.



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