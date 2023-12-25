بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا 5 رسائل إلى الداخل والخارج الليبي بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

وفي تسجيل مصور بهذه المناسبة خاطب باشاغا معارضيه معلنا «الصفح وبدء صفحة ناصعة البياض من أجل ليبيا»، كما خاطب المناصرين لـ«مشروعه الوطني»، قائلا «أعلم حجم الأذى الذي تعرضتم له.. وأدعوكم للتسامح».

وفي مايو الماضي صوت مجلس النواب لصالح إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا وتكليف أسامة حماد بتسيير مهامه. وعين البرلمان باشاغا في المنصب العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشاغا في المنصب.

وفي رسالته الثالثة، بمناسبة ذكرى الاستقلال، دعا باشاغا الليبيين إلى التوحد ونبذ الانقسام قائلا «الغرب لن يهنأ دون الشرق والعكس كذلك، كلاهما لا قيمة له دون الجنوب الليبي الحبيب»، مطالبا بالمسارعة إلى «طي صفحة الأمس، وتكاتفوا من أجل بناء الغد».

ماذا قال باشاغا لأهالي مصراتة؟

كما خاطب الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب أهل مصراتة قائلا «التنوع مصدر ثراء والتشظي مربك للعمل الوطني، ومضر بالمصلحة العليا»، وأضاف «أدعو أبناء المدينة (مصراتة) إلى جعل التنوع والتعدد والتدافع في الآراء لا يقود إلى التنازع والتعارض مع مصلحة الليبيين».

وأخيرا، خاطب باشاغا الأسرة الدولية قائلا: «التدخل في شؤون ليبيا مرفوض، وفرض سياسة الأمر الواقع بطرق ملتوية مرفوض رفضا باتا».

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وإذ أعاد باشاغا التذكير بوقوف المجتمع الدولي مع ليبيا في محطات مختلفة، واصفا ذلك بأنه «كان علامة إيجابية مميزة»، فإنه طالب الأسرة الدولية «بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية إزاء الوضع السيئ الذي آلت إليه، خاصة تلك الدولة التي تحمست في 2011». مبينا أن «البعثة الأممية لا تستطيع وحدها مجاراة الواقع الكارثي إلا قرطاسية ودعوة ودعاء، كما أنها لا تستطيع مجاراة إمكانية عصابة مسلحة تمتلك إمكانات أكبر من بعض الدول».

وسبق أن دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم أمس الأحد بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا القادة الليبيين إلى «الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات»، محذرة من أن «التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي».

كما حثت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «كل الأطراف الليبية إلى العمل معًا، لضمان السيادة الكاملة والوحدة والازدهار لليبيا من خلال دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». جاء ذلك في تدوينة عبر الحساب الرسمي للبعثة بمنصة «إكس» لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.