شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على دلالات أول خطاب لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الذي امتدح القيادة العامة وتجاهل موقف حكومته من الانسداد السياسي، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان المشهد يسير في طريق التفاهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أم زيادة القطعية؟

وترأس حماد اليوم الإثنين أول اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والذي ناقش الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، دون مزيدٍ من التفاصيل.

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هذه التطورات تأتي عقب ما أثير عن محاولات للتفاهم بين رئيس الحكومة الموقوف فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي لم تُسفر عن تقدم، وقادت إلى إبعاد مجلس النواب لباشاغا وتكليف حماد بديلاً له، لكن ما مصير تحرك التفهمات باتجاه تطويق مرحلة «الحكومتين» إلى حكومة واحدة.

في ضوء هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة يوسف الفارسي، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والباحث في الشأن السياسي أدريس أحميد.

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