  • Alwasat News
Atwasat

أول اجتماع لـ«حكومة حماد» يناقش الوضع الأمني والمالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 07:53 مساء
أول اجتماع لـ«حكومة حماد» يناقش الوضع الأمني والمالي
أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

ناقشت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

أسامة حماد يتعهد بتقديم الخدمات العاجلة والضرورية
وأوضح البيان أن الحكومة عقدت اجتماعها التشاوري الثالث برئاسة أسامة حماد، وبحضور نواب رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، وذلك بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وهذا أول اجتماع للحكومة المكلفة من مجلس النواب عقب التصويت على إيقاف رئيسها السابق فتحي باشاغا، الثلاثاء الماضي.

وتعهد أسامة حماد خلال كلمته بالاجتماع، بأن تعمل الحكومة على «تقديم الخدمات العاجلة والضرورية، وتبني سياسات تهدف إلى جمع شتات الوطن»، مطالبًا بتضافر الجهود من قبل الوزراء للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة.

- في أول خطاب بعد تكليفه برئاسة الحكومة.. حماد: أيادينا ممدودة للجميع وسنطلق حوارا وطنيا شاملا قريبا
- شاهد في «وسط الخبر»: بعد الصعود والقوة.. هل انتهى المسار السياسي لباشاغا؟
- عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب

أسامة حماد: «الحكومة لكل الليبيين»
وأمس الأحد، ألقى أسامة حماد أول خطاب عقب تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة بعد إيقاف فتحي باشاغا، قائلاً إن حكومته هي «حكومة كل الليبيين»، متعهدًا بمد أيديهم للجميع، و«إطلاق حوار وطني شامل قريبًا يضمن الحقوق والحريات ويرفع المعاناة عن المهجّرين في الداخل والخارج».

وشدّد على أن الحكومة «ستعمل على فتح قنوات التواصل مع الجميع، ودعم جهود الخيّرين التي بُذلت، من أجل إنجاح عملية المصالحة بين الليبيين، وفق إطار قانوني حقيقي للعدالة الانتقالية».

وخاطب حماد المواطنين بأنهم سيرون «نتائج ما تقوم به الحكومة على أرض الواقع، وانعكاساتها على حياة المواطنين في جميع المجالات، لا سيّما في إعادة بناء الدولة إداريًا واقتصاديًا والقضاء على بؤر الفساد بشتّى أنواعه».

أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
روسيا: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب

روسيا: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يغير مسار الحرب
رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة ...
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة ...
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ساباديل: الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المشاريع التنموية بليبيا
ساباديل: الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المشاريع التنموية بليبيا
حفتر يستقبل سفيرة السويد لدى ليبيا
حفتر يستقبل سفيرة السويد لدى ليبيا
أول اجتماع لـ«حكومة حماد» يناقش الوضع الأمني والمالي
أول اجتماع لـ«حكومة حماد» يناقش الوضع الأمني والمالي
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
المنفي: ليبيا حريصة على ممارسة دورها في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
المنفي: ليبيا حريصة على ممارسة دورها في المنظمة الإسلامية ......
الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» في طرابلس
الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» في طرابلس...
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي...
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام...
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة...
المزيد