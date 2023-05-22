أول اجتماع لـ«حكومة حماد» يناقش الوضع الأمني والمالي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

أسامة حماد يتعهد بتقديم الخدمات العاجلة والضرورية

وأوضح البيان أن الحكومة عقدت اجتماعها التشاوري الثالث برئاسة أسامة حماد، وبحضور نواب رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، وذلك بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وهذا أول اجتماع للحكومة المكلفة من مجلس النواب عقب التصويت على إيقاف رئيسها السابق فتحي باشاغا، الثلاثاء الماضي.

وتعهد أسامة حماد خلال كلمته بالاجتماع، بأن تعمل الحكومة على «تقديم الخدمات العاجلة والضرورية، وتبني سياسات تهدف إلى جمع شتات الوطن»، مطالبًا بتضافر الجهود من قبل الوزراء للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة.

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أسامة حماد: «الحكومة لكل الليبيين»

وأمس الأحد، ألقى أسامة حماد أول خطاب عقب تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة بعد إيقاف فتحي باشاغا، قائلاً إن حكومته هي «حكومة كل الليبيين»، متعهدًا بمد أيديهم للجميع، و«إطلاق حوار وطني شامل قريبًا يضمن الحقوق والحريات ويرفع المعاناة عن المهجّرين في الداخل والخارج».

وشدّد على أن الحكومة «ستعمل على فتح قنوات التواصل مع الجميع، ودعم جهود الخيّرين التي بُذلت، من أجل إنجاح عملية المصالحة بين الليبيين، وفق إطار قانوني حقيقي للعدالة الانتقالية».

وخاطب حماد المواطنين بأنهم سيرون «نتائج ما تقوم به الحكومة على أرض الواقع، وانعكاساتها على حياة المواطنين في جميع المجالات، لا سيّما في إعادة بناء الدولة إداريًا واقتصاديًا والقضاء على بؤر الفساد بشتّى أنواعه».

أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أسامة حماد يرأس الاجتماع التشاوري الثالث للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)