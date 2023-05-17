  • Alwasat News
Atwasat

عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 09:24 مساء
عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب
لقاء عقيلة مع حماد في القبة، الأربعاء 17مايو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
alwasat radio

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير التخطيط والمالية المكلف برئاسة مجلس الوزراء أسامة حماد، وذلك بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن عقيلة بحث مع حماد خلال اللقاء عددًا من الملفات وعلى رأسها سير عمل الحكومة. وهو اللقاء الذي يأتي بعد يوم من تكليف حماد من قبل مجلس النواب في جلسة غاب عن رئاستها عقيلة.

- حماد يباشر مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
- حماد والبرعصي يناقشان مساعي توحيد المصرف المركزي وتوفير السيولة وتسهيل المقاصة
- بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكومة
- في خطاب إلى «النواب».. باشاغا يكلف القطراني تسيير مهام الحكومة المكلفة من البرلمان

وباشر حمّاد مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد إيقاف رئيسها فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق من قبل مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم التقى حمّاد كل من نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، وكذلك نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي مرعي البرعصي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
السويحلي بطلا لكأس ليبيا في كرة الصالات

السويحلي بطلا لكأس ليبيا في كرة الصالات
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط

الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط
انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس

انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس
إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا

إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا
عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة

عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة
نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات

نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات
انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»

انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ...
شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق
شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق
وفد تدقيق من الطيران المدني الإيطالي يزور مطار معيتيقة
وفد تدقيق من الطيران المدني الإيطالي يزور مطار معيتيقة
شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية
شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع ...
بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا
بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
«المركزي»: 163.5 مليار دينار إجمالي الدين العام المحلي
«المركزي»: 163.5 مليار دينار إجمالي الدين العام المحلي...
عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب
عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من ......
الشهوبي يطالب بربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه مصر
الشهوبي يطالب بربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه مصر...
بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا
بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا...
شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية
شكشك يطالب بتكوين قاعدة بيانات وطنية ذات موثوقية تتناسب مع ......
المزيد