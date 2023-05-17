عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير التخطيط والمالية المكلف برئاسة مجلس الوزراء أسامة حماد، وذلك بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن عقيلة بحث مع حماد خلال اللقاء عددًا من الملفات وعلى رأسها سير عمل الحكومة. وهو اللقاء الذي يأتي بعد يوم من تكليف حماد من قبل مجلس النواب في جلسة غاب عن رئاستها عقيلة.

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وباشر حمّاد مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعد إيقاف رئيسها فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق من قبل مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم التقى حمّاد كل من نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، وكذلك نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي مرعي البرعصي.