شاهد في «وسط الخبر»: بعد الصعود والقوة.. هل انتهى المسار السياسي لباشاغا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على استعداد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد لعقد أولى جلساتها، لتأكيد واقع مع بعد فتحي باشاغا الموقوف من رئاستها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اندثار الطموح السياسي للأخير.

ويشير متابعون للشأن العام إلى أن سرعة إصدار مجلس النواب قرارًا بإبعاد باشاغا عن رئاسة الحكومة التي كلفها قبل أشهر، يرجع إلى إفشال خطوة باشاغا بتكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهامه، مستندين إلى أن خطوة كهذه يفترض أن تمر عبر ثلاث مراحل تبدأ بالمساءلة وتنتهي بالتصويت على استمراره من عدمه، لكن البرلمان الذي قفز إلى الأمام في خطوة لا يزال البعض يجادل حولها هي تعني استبعادًا أم إقالة؟

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في ضوء هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا حول مستقبل المسار السياسي لفتحي باشاغا، وذلك مع كل من: الأكاديمية السياسية فيروز النعاس، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، والكاتب الصحفي سالم أبو خزام.

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