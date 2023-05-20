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الإثنين.. أول اجتماع للحكومة المكلفة من «النواب» منذ إيقاف باشاغا وتكليف حماد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 11:44 مساء
الإثنين.. أول اجتماع للحكومة المكلفة من «النواب» منذ إيقاف باشاغا وتكليف حماد
صورة مركبة تضم فتحي باشاغا وبعض حضور جلسة سابقة لمجلس النواب. (الإنترنت)
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تعقد الحكومة المكلفة من مجلس النواب يوم الإثنين المقبل أول اجتماع لها منذ إيقاف رئيسها فتحي باشاغا، وتكليف وزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، برئاستها.

ودعت الحكومة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبت، وسائل الإعلام لحضور «الاجتماع التشاوري لها (...) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد»، يوم الإثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة بوعطني، بالقرب من بلدية بنغازي.

ودعت الراغبين في الحضور التسجيل في الكشف المخصص لوسائل الإعلام والتواصل من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم «218925483058+».

إيقاف باشاغا وتكليف حماد
ووضع مجلس النواب، الثلاثاء، حدا لرئاسة باشاغا للحكومة بعد 14 شهرا، حيث جرى تعيينه بعد تصويت في أول مارس 2022 بأغلبية 92 صوتًا من أصل 101 نائب حضروا جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وقتها.

عقيلة صالح يلتقي حماد بعد توليه رئاسة الحكومة المكلفة من مجلس النواب
حماد يباشر مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
بليحق: «النواب» يقرر إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد مهام رئاسة الحكومة

وقبل إيقافه بيوم، كلّف باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب وجهه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

وباشر أسامة حماد مهام عمله على رأس الحكومة، الأربعاء، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب، والتقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، وكذلك نائب محافظ المصرف المركزي في بنغازي، مرعي رحيل البرعصي.

ما هي أسباب إيقاف باشاغا؟
وفي تصريحات لقناة «الوسط»، قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس فاجأت عدداً من الأعضاء، لافتاً إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، موضحا أن هناك توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن باشاغا لم يستطع تسلّم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، مضيفا أنه تعامل أيضا مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء».

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