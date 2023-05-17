حماد يباشر مهام عمله على رأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

باشر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، مهام عمله على رأس الحكومة، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب الذي أوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وقالت التخطيط والمالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «رئيس مجلس الوزراء المكلف - وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، باشر اليوم الأربعاء، مهامه من مقر رئاسة الوزراء» في مدينة بنغازي، وتنفيذًا لقرار مجلس النواب، بتكليفه بمهام رئاسة الوزراء.

القطراني يرحب بتكليف حماد برئاسة الوزراء

والتقى حماد في وقت سابق اليوم نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، الذي كلفه رئيس الحكومة الموقوف فتحي باشاغا بمهام رئاسة الوزاراء قبيل تكليف حماد من قبل مجلس النواب.

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وقالت وزارة التخطيط والمالية إن حماد بحث مع القطراني «سبل توحيد جهود الحكومة ووزارتها لخدمة المواطنين وحلحلة كافة المختنقات الطارئة في عديد المدن والمناطق، بالإضافة إلى التشديد على الإسراع باستكمال كافة المشاريع المتعاقد عليها وتنسيق عملية التسليم والاستلام لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي».

وأضافت أن القطراني رحب خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي بتكلف حماد برئاسة الحكومة من قبل مجلس النواب متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.