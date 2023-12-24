حكومة حماد تعلن آخر تطورات انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إن العمل جارٍ على عودة التيار الكهربائي تدريجيا لكل المناطق والمدن من قِبل فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء، بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الشرقية الأحد.



فصل خط الربط بين الجناح الغربي والجناح الشرقي

وفي وقت سابق، قالت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إن «هزة في شبكة المنطقة الغربية تسببت في فصل خط الربط بين الجناح الغربي والجناح الشرقي للشبكة، ورجوع القدرة على الشبكة الشرقية بقدرة 380 م.وات، ما جعلها في إظلام تام». وذكر بيان صادر عن حكومة حماد أن «وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري تابع إجراءات رجوع التيار الكهربائي تدريجيًا إلى بعض المناطق والمدن تباعًا عقب اتصال مباشر تلقاه من حماد».

- المنطقة الشرقية تدخل في إظلام تام

ونوه بـ«تشغيل الوحدات الثانية والثالثة والسادسة في محطة توليد شمال بنغازي، وتحميل محطة كوجيلكس الشمال، والشمال القديمة، وبوعطني والبريقة، والقوارشة».