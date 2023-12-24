المنطقة الشرقية تدخل في إظلام تام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب دخول مدن المنطقة الشرقية في «إظلام تام»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هزة في شبكة المنطقة الغربية تؤدي إلى فصل خطوط الربط بين الجناح الغربي والشرقي للشبكة الكهربائية، لافتة إلى رجوع القدرة على الشبكة الشرقية بقدرة 380 MW.



مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط ———————

■ جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»

■ البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل

■ خاص لـ«الوسط».. ليبيا تتقدم بدعوى ضد «إسرائيل» في محكمة العدل الدولية

■ مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة

■ تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر

■ الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

■ مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا

■ 75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية

■ معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟

■ جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

■ الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟

■ «تحقيقات»: تجار الأزمات



تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط ————

■ تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟

■ وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56

■ ما هي أسلحة حماس الجديدة التي تمكنها من المواجهة حتى الآن؟

■ ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟

■ القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف

■ كيف نقرأ استهداف السفن في البحر الأحمر؟

■ تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري

■ ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟