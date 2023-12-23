ضبط متهم بسرقة معدات كهربائية في شارع متضرر بفيضانات درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن درنة ضبط شخص متهم بسرقة معدات كهربائية نحاسية خاصة بعمود إنارة في شارع الديباني المتضرر من الفيضانات.

تسليم المتهم والمسروقات إلى البحث الجنائي في درنة

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن دورياتها الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة سلمت المتهم والمسروقات إلى قسم البحث الجنائي. وبينت جهود الاستدلال أن المتهم يدعى «ع و ع»، مواليد 1992 ومن سكان الساحل الشرقي، واعترف بما نسب إليه، فجرى عرضه علي النيابة العامة بتهمة السرقة.

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يأتي ذلك في حين تسابق الشركة العامة الكهرباء الزمن، لتوفير جميع الاحتياجات واللوازم لمجابهة الذروة الشتوية في درنة، إذ أشارت، أمس، إلى إرسالها مواد ومعدات كهربائية من مخازنها في طرابلس إلى إدارة توزيع درنة.