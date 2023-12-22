ملف إعمار درنة يجمع الكبير ونورلاند للمرة الثانية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي.

ونوه نورلاند بالجهود المبذولة لضمان صرف أموال إعادة الإعمار بـ«بطريقة منسقة وشفافة وفعالة» لتلبية احتياجات سكان درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى، وقال: نحن، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي، وغيرهم، جاهزون لتقديم المساعدة»، وفق ما نشرت السفارة الأميركية لدى ليبيا على حسابها بمنصة «أكس».

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وحضر لقاء الكبير ونورلاند نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بيرندت.

وهذا ثاني لقاء لنورلاند والكبير في أقل من أسبوع، إذ التقيا في 15 ديسمبر وتوافقا على أن «الاستجابة الفعالة لاحتياجات درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى ستتطلب نهجًا موحدًا وشفافًا ومستندًا إلى الخبرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة».