عبداللهيان: علاقات إيران وليبيا «تسير في الاتجاه الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، إن العلاقات بين بلاده وليبيا «تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفا «يمكننا تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين بسرعة».

وخلال لقاء مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة رمضان أبو جناح، في طهران، أعرب أمير عبداللهيان عن ارتياحه لتحسن العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين وقال: ليست لدينا قيود لتطوير العلاقات، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية. وقال الوزير الإيراني: إن طهران تولي أهمية للعلاقات مع ليبيا، وفي هذا الإطار يمكن أن يكون عقد اجتماع اللجنة المشتركة والاجتماع بين رجال الأعمال من البلدين على جدول الأعمال.

وأشار إلى التقدم الذي حققته إيران في إنتاج المعدات الطبية في السنوات الأخيرة، وأكد: يمكن تشكيل لجنة صحية مشتركة بين إيران وليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التبادلات الطبية.

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في هذا اللقاء، أعرب نائب أبوجناح عن ارتياحه لزيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد وجود علاقات راسخة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليبيا منذ وقت طويل. وأكد توسيع العلاقات خاصة في المجالين الاقتصادي والطبي، داعيا إلى وحدة وتضامن الدول الإسلامية في الظروف الراهنة، حسب وكالة فارس.

وفي السياق نفسه، اتفق الجانبان على تشكيل فرق ولجان عمل مشتركة بين البلدين، لدراسة المقترحات، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفقما أعلن أبوجناح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



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