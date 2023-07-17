بعد زيارته ليبيا.. دبلوماسي إيراني: الدولتان تعتزمان توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال الدبلوماسي الإيراني عين الله سوري، إنه أجرى مفاوضات واعدة مع مسؤولين ليبيين خلال زيارته طرابلس أخيرا، أظهرت «عزيمة قوية لدى الدولتين لتوسيع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية والتجارية».

واستأنفت السفارة الإيرانية في ليبيا أنشطتها الدبلوماسية عقب تلك الزيارة، كما وصلت إلى ميناء مصراتة الأربعاء الماضي أول سفينة شحن إيرانية بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، حسب وكالة «إسنا» الإيرانية أمس الأحد.

- سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا

- استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة



وأشار سوري، الذي رأس الوفد الإيراني الزائر لطرابلس، إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا تحسنت بدرجة كبيرة، كما أن أوضاع المعيشة طبيعية بالكامل، معربا عن الأمل في تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وطرابلس.

استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية

وأعلنت طهران قبل أشهر نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث جرى إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة.

وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت إدارة المنطقة الحرة في مصراتة استئناف عمل الخط الملاحي الإيراني «IRISL» في ميناء المنطقة، عبر وكيله الملاحي شركة «جرمة» للتوكيلات الملاحية.