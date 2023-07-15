  • Alwasat News
Atwasat

سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 10:07 مساء
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
سفينة إيرانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت منظمة الملاحة البحرية الإيرانية رسو إحدى سفنها في الموانئ الليبية وتفريغ شحنتها، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى ثلاث دول أفريقية.

وقال نائب رئيس منظمة الملاحة البحرية الإيرانية أمير بيات، إن المنظمة حددت رحلات منتظمة لنقل الصادرات الإيرانية إلى منطقة شمال أفريقيا، كل أسبوعين، كما اتخذت قرارا بتسيير رحلات شهرية إلى دول المنطقة نفسها، مضيفاً أن إحدى السفن الإيرانية جرى تفريغ شحنتها، وغادرت الموانئ الليبية، دون أن يوضح محتوى الصادرات، وفق ما نقل عنه، مساء الجمعة، تلفزيون «بريس تي في».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن موانئ كينيا وتنزانيا وزنجبار، تستقبل السفن الإيرانية منذ فترة سابقة.

سفير ليبي جديد لدى طهران
وفي العاشر من يوليو الجاري قدم السفير الليبي الجديد لدى إيران علي جمعة حسن فضیل، أوراق اعتماده إلى رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة
الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى طهران

وعلقت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء قائلة إنه رغم عدم الاستقرار في طرابلس لسنوات، حافظت عديد الدول على علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا ولم تحرم نفسها من فوائد تطوير التعاون الاقتصادي معها، لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لإيران، فإضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية، تراجع أيضا حجم صادرات إيران إلى ليبيا كثيرا إلى درجة أنه لم تكن هناك صادرات من إيران إليها.

لكن في ظل تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين طهران وطرابلس مرة أخرى، دعا السفير الليبي الجديد إلى «تعزيز جاد للتعاون التجاري والاقتصادي» بين البلدين عند تقديم أوراق اعتماده. من جانبه، تحدث الرئيس الإيراني وهو يعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار والسلام الكاملين في هذا البلد، عن «توسيع التفاعلات بوتيرة أسرع» حتى تدخل العلاقات بين إيران وليبيا مرحلة جديدة.

ويجري الرئيس الإيراني جولة خارجية تشمل كينيا وزيمبابوي وأوغندا، في أول جولة من نوعها لرئيس إيراني للقارة الأفريقية منذ نحو 11 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات الرياضية إلى مزيد من الانضباط

الدبيبة مهنئا الأهلي طرابلس: قدمنا 140 مليون دينار دعما.. وأدعو الاتحادات ...
شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في الجزائر

شاهد.. أول حديث لمدرب منتخب ليبيا للكرة الطائرة عقب التحليق بذهبية العرب في ...
الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14

الجزائر في صدارة ميداليات الدورة العربية بـ253.. وليبيا الـ14
بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة بطاو

بسبب الانشغال في «السداسي».. تأجيل ملف مدرب المنتخب واتجاه للأجنبي بعد تجربة ...
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة

«فولكسفاغن» تكشف تفاصيل «باسات» الجديدة
مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

مواجهة نارية بين ألكاراس وديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة الكروية

بعد أحداث سداسي التتويج في تونس.. نادي السويحلي يطالب برحيل مسيّري المنظومة ...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات

السنوسي الهادي ينضم إلى صفوف نادي الإمارات
الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي ...
بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه

بايرن ميونخ يعتزم التخلص من ساديو مانيه
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي طرابلس بالدوري

فيديو.. فيصل بادي: الأهلي بنغازي لم ينسحب.. وليس من حق اتحاد الكرة تتويج الأهلي ...
الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج

الشلماني يوقف فيصل بادي ويحيله للتحقيق على خلفية أزمة سداسي التتويج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر».. هل يدفع عقيلة والمشري ثمن مواجهة حفتر والدبيبة؟
شاهد في «وسط الخبر».. هل يدفع عقيلة والمشري ثمن مواجهة حفتر ...
مراقبة التعليم بسوق الجمعة تتسلم شحنات من الكتاب المدرسي
مراقبة التعليم بسوق الجمعة تتسلم شحنات من الكتاب المدرسي
السيطرة على حريق بغرفة تبريد جديدة بجانب مصانع النسيم في مصراتة
السيطرة على حريق بغرفة تبريد جديدة بجانب مصانع النسيم في مصراتة
وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية
وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو للإفراج عن جميع المعتقلين
البعثة ترحب بإطلاق بومطاري.. وتدعو للإفراج عن جميع المعتقلين...
«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا بحقل الشرارة
«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا بحقل الشرارة...
المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية
المنفي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة الكورية - الأفريقية...
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا
سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا...
وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية
وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية...
المزيد