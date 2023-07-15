سفينة إيرانية تفرغ شحنتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الملاحة البحرية الإيرانية رسو إحدى سفنها في الموانئ الليبية وتفريغ شحنتها، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى ثلاث دول أفريقية.

وقال نائب رئيس منظمة الملاحة البحرية الإيرانية أمير بيات، إن المنظمة حددت رحلات منتظمة لنقل الصادرات الإيرانية إلى منطقة شمال أفريقيا، كل أسبوعين، كما اتخذت قرارا بتسيير رحلات شهرية إلى دول المنطقة نفسها، مضيفاً أن إحدى السفن الإيرانية جرى تفريغ شحنتها، وغادرت الموانئ الليبية، دون أن يوضح محتوى الصادرات، وفق ما نقل عنه، مساء الجمعة، تلفزيون «بريس تي في».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن موانئ كينيا وتنزانيا وزنجبار، تستقبل السفن الإيرانية منذ فترة سابقة.

سفير ليبي جديد لدى طهران

وفي العاشر من يوليو الجاري قدم السفير الليبي الجديد لدى إيران علي جمعة حسن فضیل، أوراق اعتماده إلى رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

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وعلقت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء قائلة إنه رغم عدم الاستقرار في طرابلس لسنوات، حافظت عديد الدول على علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا ولم تحرم نفسها من فوائد تطوير التعاون الاقتصادي معها، لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لإيران، فإضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية، تراجع أيضا حجم صادرات إيران إلى ليبيا كثيرا إلى درجة أنه لم تكن هناك صادرات من إيران إليها.

لكن في ظل تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين طهران وطرابلس مرة أخرى، دعا السفير الليبي الجديد إلى «تعزيز جاد للتعاون التجاري والاقتصادي» بين البلدين عند تقديم أوراق اعتماده. من جانبه، تحدث الرئيس الإيراني وهو يعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار والسلام الكاملين في هذا البلد، عن «توسيع التفاعلات بوتيرة أسرع» حتى تدخل العلاقات بين إيران وليبيا مرحلة جديدة.

ويجري الرئيس الإيراني جولة خارجية تشمل كينيا وزيمبابوي وأوغندا، في أول جولة من نوعها لرئيس إيراني للقارة الأفريقية منذ نحو 11 عاما.