الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى طهران

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد في طهران علي جمعة حسن فضيل، على ما أفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية اليوم الإثنين.

وقال رئيسي خلال استقباله السفير الليبي الجديد في إيران، إن مشاكل ليبيا وبعض الدول الإسلامية «سببها وجود وتدخل الأجانب»، آملا «أن ينتهي التدخل في هذا البلد بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة».

تنمية العلاقات بين إيران وليبيا

وتمنى رئيسي «أن يضع الشعب الليبي حدا لتدخل الأجانب في هذا البلد في أقرب وقت ممكن من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة»، معربا عن أمله في أن تكون فترة مهمة السفير الليبي الجديد «فترة تنمية العلاقات بين إيران وليبيا».

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وأشار رئيسي إلى «القدرات الجيدة في إيران وليبيا التي من شأنها أن تسهم في توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت مع إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا»، مشددا على ضرورة تبادل هذه القدرات من أجل تحسين مستوى التفاعلات بين البلدين.