الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.

وخلال اللقاء، وحسب تغريدة للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحثت المنقوش مع السفير الإيراني «سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين».

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