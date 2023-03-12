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الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 03:29 مساء
الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس
المنقوش والسفير الإيراني في لقاء بالعاصمة طرابلس، 12 مارس 2023. (تويتر)
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أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.

وخلال اللقاء، وحسب تغريدة للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحثت المنقوش مع السفير الإيراني «سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين».

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يأتي اللقاء بعد يوم واحد من تعليق وزارة الخارجية على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واتفاق البلدين على إعادة فتح سفاراتيهما في كل من الرياض وطهران، إذ قالت الوزارة في بيان أمس السبت إن هذا الاتفاق «يخدم مصالح البلدين والمنطقة ويؤسس لإطلاق حوار عربي- إيراني، يُخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط والخليج العربي».

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