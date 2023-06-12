إيران: نأمل إقامة علاقات رسمية مع ليبيا قريبا.. واخترنا سفيرنا لديها

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن رغبة بلاده في إقامة «علاقات رسمية» مع ليبيا، مشيرا إلى اختيار سفير يمثل طهران لديها.

وقال كنعاني: «ليبيا مهمة بالنسبة لنا، واختارنا شخصا ليكون سفيرا لديها، وتجري عملية (تهيئة) شؤونه الإدارية، ونأمل أن تقام علاقات رسمية بيننا قريبا»، حسب ما جاء في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الإثنين، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

محادثات حول عودة السفارة الإيرانية

وفي 27 مارس الماضي، ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادي.

وخلال منتصف الشهر نفسه، أعلنت الخارجية بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية عقب لقاء جمع المنقوش مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.