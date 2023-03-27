المنقوش وعبداللهیان يبحثان ترتيبات عودة السفارة الإيرانية لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإيراني حسین أمیر عبداللهیان، الترتيبات اللازمة لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، مساء اليوم الأحد، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن المنقوش وعبداللهیان بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في شتى المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي.

وفي 15 مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.