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استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 11:01 صباحا
استئناف عمل خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة في مصراتة
المشاركون في احتفالية استئناف خط ملاحي إيراني بميناء المنطقة الحرة مصراتة، 12 يوليو 2023، (صفحة المنطقة على فيسبوك)
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أعلنت إدارة المنطقة الحرة في مصراتة استئناف عمل الخط الملاحي الإيراني «IRISL» في ميناء المنطقة، عبر وكيله الملاحي شركة «جرمة» للتوكيلات الملاحية.

جاء ذلك في احتفالية بحضور رئيس لجنة إدارة المنطقة والمدير العام ورئيس لجنة الإدارة للشركة الليبية للموانئ ورئيس مجلس إدارة شركة «جرمة» ومندوب الخط الملاحي الإيراني وعدد من مديري إدارات المنطقة الحرة بمصراتة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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يشار إلى وصول أولى رحلات الخط الملاحي، الذي يعد أحد أكبر الخطوط الملاحية الدولية، يوم الثلاثاء الماضي إلى ميناء المنطقة الحرة؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة حركة الملاحة وأعمال الترانزيت البحري وتجارة العبور.

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