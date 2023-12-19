أبوجناح يصل طهران على رأس وفد من وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية على رأس وفد من الوزارة.

وكان في استقبال أبوجناح والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار مهرأباد في طهران، معاون وزير الصحة ووفد رفيع من وزارة الصحة الإيرانية، وسفير ليبيا لدى إيران على العبيدى، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت الوزارة أن زيارة أبوجناح على رأس وفد متقدم من وزارة الصحة إلى العاصمة طهران، تأتي تلبية لدعوة رسمية من وزارة الصحة الإيرانية لمتابعة آخر آفاق التعاون بين البلدين.

وأضافت وزارة الصحة أن زيارة أبوجناح ستشمل «التعرف على الصناعة الدوائية في إيران لتطوير تجربة توطين الصناعة الدوائية في ليبيا، كما سيزور مؤسسات علمية وأكاديمية ومؤسسات صحية مختلفة».

استقبال أبوجناح والوفد المرافق له في طهران، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)

استقبال أبوجناح والوفد المرافق له في طهران، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)

استقبال أبوجناح والوفد المرافق له في طهران، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)