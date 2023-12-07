أبوجناح يشارك في مؤتمر ومعرض المنامة للصحة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رمضان أبوجناح في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة «المنامة هيلث» في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وتركز الفعالية على مواضيع عدة من بينها الذكاء الصناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العملية وأمراض القلب والتجميل وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة عربية وعالمية في تخصصات طبية مختلفة، وفق بيان منشور على صفحة أبوجناح بموقع «فيسبوك».

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ويقام على هامش الدورة الثانية من المؤتمر هذا العام الملتقى العربي الألماني بحضور وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد حسن جواد ووزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الألمانية وجامعة الدول العربية وغرف التجارة العربية الألمانية، حيث سيسلط الضوء على تطبيقات الضمان الصحي والتقدم التكنولوجي واستخداماته في القطاع الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي.

من مشاركة أبوجناح في مؤتمر ومعرض المنامة للصحة، 7 ديسمبر 2023. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من مشاركة أبوجناح في مؤتمر ومعرض المنامة للصحة، 7 ديسمبر 2023. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من مشاركة أبوجناح في مؤتمر ومعرض المنامة للصحة، 7 ديسمبر 2023. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)