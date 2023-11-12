أبوجناح يبحث التعاون مع مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع وفد من مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض (CDC Africa)، صباح اليوم الأحد، التعاون مع المركز وتنسيق الجهود لتعزيز قدرات منظومة الصحة الوطنية، بحسب الوزارة.

وحضر لقاء أبوجناح مع الوفد الأفريقي الذي عُقِد بديوان وزارة الصحة في طرابلس وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبدالوكيل.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله استعراض برامج التعاون الحالية والآفاق المستقبلية بين الطرفين في العديد من المجالات، أبرزها؛ خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، فضلًا عن دعم التصدي للأوبئة وحالات الطوارئ الصحية.

وأشاد أبوجناح خلال اللقاء بجهود مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض، معربًا عن اهتمام وزارة الصحة والتزامها بالتعاون مع المركز للقيام بأنشطة تضامنية مع دول القارة التي تواجه التحديات الناجمة عن الأوبئة.