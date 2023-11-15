أبوجناح يبحث إطلاق خطة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إطلاق خطة مشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية خلال العامين 2024 و2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة النظام الصحي والعاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة، وضمان وصول الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين في مختلف المدن الليبية.

جانب من اجتماع وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في طرابلس، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)